Merz | Lunedì vertice a Berlino in forse Trump Nuovo attacco di Lavrov | Pronti a guerra con Ue

Tensioni crescenti sul fronte ucraino: in vista di un vertice a Berlino, mentre Lavrov minaccia l’Europa e Kiev rivendica un attacco nel Mar Caspio, la situazione internazionale si fa sempre più delicata e incerta.

Giornata ad altissima tensione sul fronte ucraino: Kiev rivendica il primo attacco a una piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio, mentre da Mosca Sergej Lavrov moltiplica gli avvertimenti, dai peacekeeper europei considerati “obiettivi legittimi” alle condizioni imposte per un accordo. Intanto Usa, Europa e Russia si confrontano su pace, garanzie di sicurezza e ricostruzione, con fratture sempre più evidenti tra gli alleati occidentali. Sullo sfondo, l’intensificarsi dei droni e nuove pressioni diplomatiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Merz: "Lunedì vertice a Berlino, in forse Trump". Nuovo attacco di Lavrov: "Pronti a guerra con Ue"

