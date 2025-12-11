Mercato Napoli la trattativa tramonta | arriva la smentita di Fabrizio Romano

Il mercato del Napoli si infiamma con voci su Adam Marusic, ma nelle ultime ore Fabrizio Romano ha smentito qualsiasi trattativa in corso. L’esperto di mercato ha chiarito la situazione, mettendo fine alle speculazioni su un possibile trasferimento del calciatore montenegrino a parametro zero.

L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, si è espresso in maniera piuttosto chiara e netta su Adam Marusic, nome che era circolato anche in orbita Napoli negli scorsi giorni per un possibile colpo a parametro zero in estate. Il terzino montenegrino, in scadenza di contratto con la Lazio, è stato proposto a diversi club ma, stando a quando sostenuto dall’insider, al momento non c’è alcuna avances concreta da parte della società azzurra, focalizzata su altri obiettivi. Marusic-Napoli, Romano: “Opportunità proposta, ma nessun’offerta”. Il contratto di Adam Marusic, terzino montenegrino di proprietà della Lazio, scadrà il prossimo giugno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it