Mercato Napoli la trattativa tramonta | arriva la smentita di Fabrizio Romano
Il mercato del Napoli si infiamma con voci su Adam Marusic, ma nelle ultime ore Fabrizio Romano ha smentito qualsiasi trattativa in corso. L’esperto di mercato ha chiarito la situazione, mettendo fine alle speculazioni su un possibile trasferimento del calciatore montenegrino a parametro zero.
L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, si è espresso in maniera piuttosto chiara e netta su Adam Marusic, nome che era circolato anche in orbita Napoli negli scorsi giorni per un possibile colpo a parametro zero in estate. Il terzino montenegrino, in scadenza di contratto con la Lazio, è stato proposto a diversi club ma, stando a quando sostenuto dall’insider, al momento non c’è alcuna avances concreta da parte della società azzurra, focalizzata su altri obiettivi. Marusic-Napoli, Romano: “Opportunità proposta, ma nessun’offerta”. Il contratto di Adam Marusic, terzino montenegrino di proprietà della Lazio, scadrà il prossimo giugno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
24 gennaio 2025: le principali voci di mercato sul Napoli BIRAGHI - Piaceva già al Napoli per un possibile scambio con Spinazzola. Dopo l'infortunio di Olivera si riaccende la spia sul capitano viola ADEYEMI - Accordo sempre più vicino tra le parti
