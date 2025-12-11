Mercato Juve Spalletti senza filtri verso la sessione di gennaio | Mi fido dei miei calciatori ma… Cosa ha detto dopo il Pafos

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, si è espresso senza filtri in conferenza stampa riguardo alla sessione di mercato di gennaio. Pur manifestando fiducia nei propri calciatori, il tecnico ha sottolineato l'importanza dei risultati e ha evitato di commentare direttamente sugli acquisti futuri, mantenendo alta la concentrazione sulla squadra e sulle prossime sfide.

Mercato Juve, il tecnico in conferenza glissa sugli acquisti ribadendo la stima per il gruppo e la consapevolezza che in bianconero contano i risultati. La vittoria contro il Pafos ha riportato un po' di serenità nell'ambiente bianconero, ma con l'avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, le domande sul futuro della rosa diventano inevitabili. Nella conferenza stampa post-partita, Luciano Spalletti non si è sottratto al quesito riguardante possibili interventi a gennaio per puntellare una squadra che ha mostrato alcune lacune, ma la sua risposta è stata da leader che vuole proteggere il gruppo e responsabilizzare sé stesso.

