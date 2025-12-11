Mercato Inter Dumfries pronto ad accettare la corte di questa squadra
Denzel Dumfries si prepara a lasciare l'Inter, con un club interessato a portarlo via dalla Serie A. La possibilità di un trasferimento apre nuovi scenari per il futuro del giocatore e del mercato interista, mentre le trattative sono in fase avanzata. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione.
Inter News 24 Mercato Inter, Denzel Dumfries è pronto ad accettare la corte di questa squadra e lasciare il club meneghino. Vediamo di quale si tratta. Le voci sul futuro dell’esterno olandese Denzel Dumfries si sono intensificate e trovano conferma da La Gazzetta dello Sport: il giocatore ha deciso di cambiare agente, una mossa che apre scenari importanti sul suo percorso con l’ Inter. Il periodo di riflessione e il cambio di procuratore. L’infortunio alla caviglia che lo ha costretto ai box ha permesso a Dumfries di dedicarsi non solo al recupero fisico, ma anche a questioni extra-campo. Nelle ultime settimane, l’esterno ha finalizzato la sostituzione del suo procuratore, sancendo l’addio al potente agente portoghese Jorge Mendes. 🔗 Leggi su Internews24.com
