mercato inter dumfries pronto ad accettare la corte di questa squadra

Le voci sul futuro dell'esterno olandese Denzel Dumfries si sono intensificate e trovano conferma da La Gazzetta dello Sport: il giocatore ha deciso di cambiare agente, una mossa che apre scenari importanti sul suo percorso con l' Inter. Il periodo di riflessione e il cambio di procuratore. L'infortunio alla caviglia che lo ha costretto ai box ha permesso a Dumfries di dedicarsi non solo al recupero fisico, ma anche a questioni extra-campo. Nelle ultime settimane, l'esterno ha finalizzato la sostituzione del suo procuratore, sancendo l'addio al potente agente portoghese Jorge Mendes.