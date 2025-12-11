Mercato delle Erbe sarà il Caab a gestirlo | ecco cosa cambia
Il Mercato delle Erbe di Bologna passerà sotto la gestione del Caab, il Centro Agroalimentare della città. La decisione, presa dalla giunta guidata da Matteo Lepore, segna un nuovo capitolo per il complesso storico, con possibili trasformazioni e sviluppi nel suo funzionamento e nella sua organizzazione.
Sarà il Caab a gestire in concessione il Mercato delle Erbe, fulcro dell’Hub urbano riconosciuto dalla Regione - immagine d’archivio La Giunta comunale ha individuato nella società Caab, che gestisce lo storico Centro Agro Alimentare di Bologna, il soggetto cui affidare in concessione il Mercato delle Erbe per 1 ... Segnala sassuolo2000.it
I progettisti ci sono, i fondi anche: il nuovo Mercato delle Erbe per festeggiare i cento anni - Il Mercato delle Erbe potrà così celebrare al meglio il suo primo centenario