Mercatini tombole e danzatori acrobatici infiammano il fine settimana in centro storico

Il centro storico di Cesena si anima di eventi e spettacoli nel fine settimana, offrendo un ricco programma di mercatini, tombole e performance acrobatiche. Con circa venti appuntamenti previsti tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, la città si prepara a vivere momenti di festa e intrattenimento, con alcune anteprime già in programma dalla serata di venerdì.

A Cesena ancora un weekend di festa in centro storico, fra musica e spettacoli. Una ventina gli appuntamenti in programma fra sabato 13 e domenica 14 dicembre, con qualche anticipazione già nella serata di venerdì, quando al Foro Annonario si disputerà un Torneo di maraffone (ore 20), mentre in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Festa di San Nicolò – “Aspettando il Natale” Valvasone | 6–7 dicembre 2025 Un intero weekend di magia, sorrisi, giochi, musica e solidarietà per grandi e piccoli nel cuore del borgo ? Laboratori, spettacoli, tombole, mercatini, animazioni… e natu - facebook.com Vai su Facebook