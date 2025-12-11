Mercatini di Natale a cura dell' Istituto Comprensivo di Arenzano-Cogoleto

L'Istituto Comprensivo di Arenzano-Cogoleto presenta tre giornate dedicate ai Mercatini di Natale, un'occasione per scoprire e acquistare idee regalo uniche e fatte a mano dagli studenti, con il supporto dei docenti. Un evento che unisce tradizione, creatività e comunità, rendendo il periodo natalizio ancora più speciale.

L'Istituto Comprensivo di Arenzano-Cogoleto organizza tre giornate di “Mercatini di Natale”, dove si potranno acquistare tante idee regalo interamente fatte a mano dagli studenti con la collaborazione dei docenti.Appuntamento da venerdì 12 a domenica 14 dicembre sul Lungomare di Arenzano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

