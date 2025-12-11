Mercatini cori e Fiaccolata dei Babbi Natale | tutti gli eventi del Borgo

Il borgo medievale di Brisighella si prepara a vivere la magia del Natale con un ricco programma di eventi domenica 14 e 21 dicembre. Mercatini, cori e la tradizionale Fiaccolata dei Babbi Natale trasformeranno il centro storico, offrendo un'atmosfera festosa e coinvolgente per grandi e bambini. Un’occasione per immergersi nelle tradizioni natalizie e scoprire le novità della stagione.

