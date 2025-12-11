Mercatini cori e Fiaccolata dei Babbi Natale | tutti gli eventi del Borgo

Ravennatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il borgo medievale di Brisighella si prepara a vivere due weekend all'insegna dello spirito natalizio, con mercatini, cori e la tradizionale Fiaccolata dei Babbi Natale. Dal 14 al 21 dicembre, le vie del borgo si riempiranno di eventi, mescolando tradizione e novità per creare un’atmosfera magica e coinvolgente.

