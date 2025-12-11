Mercatini ambulanti e food truck aprono il sipario sulla fiera di Santa Lucia

La fiera di Santa Lucia torna domenica 14 dicembre con mercatini ambulanti, food truck e iniziative di beneficenza. La piazza Matteotti e il Parco della Resistenza di Santa Sofia si animano per accogliere visitatori e appassionati, offrendo un'occasione di shopping, gastronomia e solidarietà in un'atmosfera festosa e tradizionale.

Domenica 14 dicembre la piazza Matteotti e il Parco della Resistenza di Santa Sofia si preparano a ospitare la consueta Fiera di Santa Lucia, con il suo mercato ambulante, i mercatini di beneficenza e vari espositori.Non mancheranno gli stand enogastronomici con le numerose pietanze, tra cui la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Con l'organizzazione e lo svolgimento di mercatini ambulanti natalizi del Consorzio Mercanti di Qualita' in varie parti della Citta' vogliamo ,in pieno accordo con l'amministrazione Comunale e in particolare con l'Assessore al Commercio e agli Eventi Simone F - facebook.com Vai su Facebook