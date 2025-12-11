Mercati azionari globali | quali settori al centro?

A ottobre, i mercati azionari globali hanno mostrato segnali di crescita, con gli Stati Uniti in testa grazie all'ottimismo nel settore tecnologico e all'innovazione dell'intelligenza artificiale. Questo mese ha confermato la resilienza dei principali settori e la fiducia degli investitori nelle prospettive di ripresa e sviluppo.

I mercati azionari globali hanno registrato un aumento dei guadagni nel mese di ottobre. Le azioni statunitens i hanno registrato un aumento per il sesto mese consecutivo, sostenute dalla forza delle grandi aziende tecnologiche, dai solidi fondamentali e dall'ottimismo degli investimenti guidati dall'intelligenza artificiale. Il Giappone ha registrato una performance superiore alla media, con l'indice Nikkei i n aumento del 17% in yen, il miglior mese degli ultimi trent'anni, grazie allo slancio tecnologico, alle speranze di stimoli fiscali, a uno yen più debole e a una rinnovata stabilità politica.

