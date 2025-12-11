Mercatellese è un’annata d’oro Il tris di Ottaviani spinge l’Audax
L’Audax Mercatellese vive un’annata d’oro, grazie anche al tris di Ottaviani. Al termine della dodicesima giornata di Prima Categoria (girone A), la classifica rimane invariata: la Falco Acqualagna guida, seguita da Pantano e Atletico Mondolfo. La stagione si conferma equilibrata e avvincente, mantenendo alta la curiosità per gli sviluppi futuri.
In Prima categoria (girone A) la dodicesima giornata non ha prodotto grosse modifiche. Al comando c'è sempre la Falco Acqualagna, con 1 punto in più del Pantano e 2 sull' Altetico Mondolfo. Consolida il quarto posto la Mercatellese. Cinque le vittorie dell'ultimo weekend, di cui 3 casalinghe. In fondo alla graduatoria la Delfino Fano. I numeri. 25 i gol. La Delfino Fano ha il triste record del peggior attacco del girone (solo 6 gol realizzati) e della peggior difesa (27 gol subiti). Più reti di tutte le 16 squadre le ha segnate l'Atletico Mondolfo (27). La difesa meno perforate (5 gol subiti) è quella della Falco Acqualagna.