Mera speculazione per una lucrosa rendita Sottratte luce e aria al vicinato ecco perché il cantiere di via Anfiteatro 7 è stato sequestrato

Il cantiere di via Anfiteatro 7 è stato sequestrato a causa di un presunto scempio territoriale e di violazioni delle norme di legge, tra cui i doveri di solidarietà sociale stabiliti dalla Costituzione. L'intervento, definito come una “ripulitura giuridica”, solleva questioni sulla legittimità delle operazioni edilizie e sugli impatti ambientali e sociali sulla comunità locale.

“Una ripulitura giuridica” per uno “scempio territoriale .intollerabile perché perpetrato in violazione anche dei doveri di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 della Costituzione”. Cita la Cassazione il giudice per le indagini preliminari di Milano, Mattia Fiorentini, nel decreto di sequestro del progetto di via Anfiteatro 7, richiamando le osservazioni dei pm che hanno chiesto di mettere i sigilli all’ennesimo cantiere dove il prezzo di partenza era 660mila euro ad appartamento. Le riflessioni del giudice restituiscono la fotografia di un edificio di undici piani che cresce nel cuore di Milano come se fosse il risultato naturale di una semplice ristrutturazione, ma che invece rappresenta “uno stravolgimento della nozione di ristrutturazione edilizia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mera speculazione per una lucrosa rendita. Sottratte luce e aria al vicinato”, ecco perché il cantiere di via Anfiteatro 7 è stato sequestrato

