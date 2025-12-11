Menu palestinese ai bambini della primaria | l' ultima trovata del centrosinistra

Nelle scuole dell'hinterland di Firenze, i bambini della primaria hanno sperimentato un menu ispirato alla cucina palestinese. Questa iniziativa, promossa dal centrosinistra, mira a valorizzare le tradizioni culturali e alimentari di altri paesi, offrendo agli studenti un’occasione di scoperta e sensibilizzazione attraverso il cibo.

Nelle scorse ore, gli scolari di diverse scuole dell'hinterland di Firenze si sono visti servire nelle rispettive mense scolastiche un menu composto esclusivamente da pietanze che fanno parte della tradizione culinaria della Palestina. Stando a quanto si apprende dalla stampa locale, il "menu palestinese" serviti agli alunni rientra nel progetto "Sapori per la pace" promosso dai Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino, Capannori (unica realtà della provincia di Lucca) Campi Bisenzio, Signa, Carmignano e Barberino di Mugello insieme alla società che gestisce il servizio di refezione scolastica. Ai giovanissimi studenti delle scuole dell'infanzia sono stati proposti, stando a quanto riporta oggi il quotidiano La Nazione, piatti della tradizione mediorientale come la mujadara, ricetta a base di riso e lenticchie, e l’hummus. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it