Mentre Bertinotti chiede più accoglienza altre donne sono state sacrificate sull’altare della società multiculturale da predatori stranieri

L'articolo analizza il dibattito sulla sicurezza e l'immigrazione in Italia, con particolare attenzione alle posizioni di figure pubbliche come Fausto Bertinotti, che invita a una maggiore accoglienza. Contestualmente, vengono segnalati episodi di violenza e sacrifici di donne, sollevando questioni sulla convivenza e le sfide della società multiculturale.

Roma, 11 dic – “Penso che bisogna accogliere, accogliere, accogliere”, ha dichiarato Fausto Bertinotti in merito all’emergenza sicurezza causata dagli stranieri in Italia. Affermando inoltre che “se tu disprezzi un altro, è intrinseca nel rapporto quello che tu costruisci”. Quindi, Pamela Mastropietro, Desirée Mariottini e Sharon Verzeni, solo per citare tre donne uccise da immigrati, disprezzavano i loro carnefici africani? Al comunista in cachemire, ha fatto eco la giornalista Claudia Fusani. La quale ha asserito: “se ci fosse un minimo di accoglienza in più, probabilmente qualche caso (di violenza, ndr) riusciremmo a evitarlo”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Mentre Bertinotti chiede più accoglienza, altre donne sono state sacrificate sull’altare della società multiculturale da predatori stranieri

