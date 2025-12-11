Meno brutale e più manageriale | così le mafie foggiane conquistano il territorio infiltrandosi nell' economia legale

Le mafie foggiane stanno adottando strategie più raffinate e gestionali per infiltrarsi nell'economia legale, rendendo più difficile il contrasto. La presentazione del calendario della Direzione Investigativa Antimafia di giovedì 11 dicembre a Bari ha fornito un quadro delle operazioni e delle metodologie adottate per contrastare queste nuove dinamiche criminali nella regione.

La presentazione del calendario della Direzione Investigativa Antimafia che si è svolta giovedì 11 dicembre a Bari, è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio delle attività dell'organismo investigativo interforze in Puglia e in provincia di Foggia.Il punto del procuratore Rossi sulle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

