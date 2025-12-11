Meno ambulanti tre fiere della tradizione si compattano nella sola piazza Saffi

Tre fiere della tradizione si concentrano nella piazza Saffi, riducendo il numero di ambulanti e riunendo eventi storici in un unico spazio. Questa scelta mira a valorizzare le manifestazioni e attrarre pubblico, creando un'occasione per promuovere le tradizioni locali e incentivare il commercio nel cuore della città.

Sempre meno ambulanti, e si restringono in piazza Saffi tre fiere tradizionali che portano pubblico e acquirenti in centro. Con una delibera presentata in commissione consigliare oggi pomeriggio, giovedì, il Comune ha annunciato il progetto che riguarda esclusivamente tre fiere (e quindi non il.

