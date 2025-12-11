Meno ambulanti tre fiere della tradizione si compattano nella sola piazza Saffi

Con un numero ridotto di ambulanti, tre fiere della tradizione si concentrano nella piazza Saffi, attirando pubblico e acquirenti nel cuore della città. La scelta di riunire gli eventi in un’unica location mira a valorizzare le tradizioni locali e a favorire un’esperienza più vivace e coinvolgente per visitatori e residenti.

Sempre meno ambulanti, e si restringono in piazza Saffi tre fiere tradizionali che portano pubblico e acquirenti in centro. Con una delibera presentata in commissione consigliare oggi pomeriggio, giovedì, il Comune ha annunciato il progetto che riguarda esclusivamente tre fiere (e quindi non il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Delusione degli ambulanti e cittadini per la fiera patronale a Pinerolo 2022

Video Delusione degli ambulanti e cittadini per la fiera patronale a Pinerolo 2022 Video Delusione degli ambulanti e cittadini per la fiera patronale a Pinerolo 2022

Cerca Video Caricamento del Video...

Il13. . MENO NEGOZI E AMBULANTI IN CENTRO, SERVE NUOVA LINEA. - facebook.com Vai su Facebook

"#Ambulanti" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X