Meloni premiata dai conservatori europei | Noi dalla parte giusta della storia

Giorgia Meloni è stata insignita del premio Margaret Thatcher Awards dai conservatori europei, durante un evento organizzato dalla fondazione New Direction in occasione del centenario della nascita di Margaret Thatcher. La premier ha sottolineato di essere un soldato al servizio di un'idea, rinnovando il suo impegno e la sua posizione sulla scena politica europea.

Un soldato al servizio di un 'idea, dalla parte giusta della storia. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricevendo il premio Margaret Thatcher Awards in occasione dell'evento organizzato dalla fondazione New Direction nel centenario della nascita della Lady di Ferro, all'Acquario romano. "Grazie a tutti per questo riconoscimento, dedicato a una donna che ha lasciato il suo segno nel XX secolo e nella storia per le sue idee coraggiose e soprattutto per la libertà con cui le ha espresse: non penso di meritarlo. A essere onesti, c'è molto lavoro da fare e molto ancora da dimostrare per essere a quel livello. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni premiata dai conservatori europei: "Noi dalla parte giusta della storia"

GIORGIA MELONI INTERVIENE AL PARLAMENTO EUROPEO PIANO MATTEI PER L’AFRICA E IL GLOBAL GATEWAY

Video GIORGIA MELONI INTERVIENE AL PARLAMENTO EUROPEO PIANO MATTEI PER L’AFRICA E IL GLOBAL GATEWAY Video GIORGIA MELONI INTERVIENE AL PARLAMENTO EUROPEO PIANO MATTEI PER L’AFRICA E IL GLOBAL GATEWAY

Cerca Video Caricamento del Video...

Premiata la cucina italiana: è patrimonio immateriale dell'Unesco. Meloni: "Un primato che ci rende orgogliosi" Si tratta di una decisione considerata storica: per la prima volta l'Unesco riconosce non una singola tecnica o pratica culinaria, ma l'intera tradizione - facebook.com Vai su Facebook

Premiata la cucina italiana: è patrimonio immateriale dell'Unesco. Meloni: "Primato che ci rende orgogliosi" ift.tt/qEJM0mp Vai su X

Meloni: "Siamo dalla parte giusta della storia" - Tuttavia, sapete meglio di me che al giorno d'oggi, in quest'epoca, farlo è diventato qualcosa di rivoluziona ... Lo riporta ilgiornale.it

Così i conservatori di Ecr provano a cambiare l’Ue (con la spinta di Meloni) - Per chi come Raffaele Fitto, attuale vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e le riforme, ricorda bene i primi passi dei conservatori europei a Bruxelles non è dif ... formiche.net scrive