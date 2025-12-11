Meloni premiata dai conservatori europei | Esserlo significa difendere ciò che si ama e farlo oggi è rivoluzionario – Il video

Giorgia Meloni riceve un riconoscimento dai conservatori europei, sottolineando il valore di difendere le proprie convinzioni con coraggio e determinazione. L'articolo presenta il premio e il significato delle parole di Meloni, evidenziando il legame tra le idee di libertà e il ruolo di una leader impegnata a rappresentare gli ideali più autentici del suo operato.

«Ringrazio tutti i membri della fondazione New Direction per avermi onorato con questo premio dedicato a una donna che ha lasciato il segno nel XX secolo ed è passata alla storia per il suo coraggio, le sue idee, ma soprattutto per la libertà con cui ha espresso tali idee senza temere di andare controcorrente quando era semplicemente importante farlo per il popolo e per il Paese. Quindi non credo di meritarmelo, onestamente parlando, c’è ancora molto lavoro da fare e molto da dimostrare per arrivare a quel livello. Stiamo semplicemente cercando di fare del nostro meglio. Io mi considero principalmente un soldato, un soldato al servizio di un’idea, quindi grazie per questo premio ». 🔗 Leggi su Open.online