Meloni mette all' asta i doni di rappresentanza | ecco la lista dei regali ricevuti dalla premier
Giorgia Meloni mette all'asta i doni di rappresentanza ricevuti durante i suoi viaggi ufficiali all'estero. La decisione di devolvere il ricavato a enti no profit mira a promuovere trasparenza e solidarietà, offrendo la possibilità di contribuire a cause sociali attraverso i regali ricevuti durante il suo incarico.
I doni di rappresentanza ricevuti dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante i suoi viaggi ufficiali all'estero andranno all'asta e il ricavato potrà essere devoluto ad associazioni e organismi senza scopo di lucro. Dalla parure di gioielli ricevuta dalla Libia al paio di scarpe di pitone blu e tacco in oro, passando per il tablet donato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky: sono alcune centinaia gli omaggi destinati alla premier in questi tre anni nelle sue visite ufficiali, in Italia e nel mondo. Per la precisione si tratterebbe di 270 regali, come emerso lo scorso 3 maggio dall'elenco depositato alla Camera dei Deputati in seguito a un'interrogazione presentata dal deputato di Italia Viva Francesco Bonifazi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
