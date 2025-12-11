Meloni | cucina italiana patrimonio Unesco primato ci inorgoglisce

Il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO rappresenta un importante traguardo che valorizza la tradizione culinaria e il patrimonio culturale del nostro paese. Una conquista che rende orgogliosi tutti gli italiani, sottolineando l’unicità e il valore universale di un patrimonio che da sempre identifica l’Italia nel mondo.

R oma, 10 dic. (askanews) – "Voglio condividere con voi una notizia che ci riempie d'orgoglio. Oggi l'Unesco ha riconosciuto la Cucina italiana Patrimonio dell'Umanità. Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento, che onora quello che siamo e la nostra identità. Perché per noi italiani la cucina non è solo cibo o un insieme di ricette. È molto di più: è cultura, tradizione, lavoro, ricchezza". Così la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio.