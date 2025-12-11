Megaparcheggio Lega | Ridotto a terra di nessuno Preoccupante escalation di violenza

L’area del Megaparcheggio di via del Pomerio si sta trasformando in un luogo di crescente insicurezza, con un aumento di episodi violenti e comportamenti criminali. La Lega denuncia una situazione ormai fuori controllo, evidenziando una preoccupante escalation di violenza che rende la struttura una vera e propria terra di nessuno.

Tempo di lettura: 2 minuti "Gli ultimi episodi verificatisi nell'area del Megaparcheggio di via del Pomerio confermano una escalation preoccupante che ha trasformato la struttura in una vera e propria terra di nessuno, evidentemente esposta ad azioni violente e comportamenti criminali da parte di baby-gang organizzate. Un luogo al centro della città, frequentato quotidianamente da utenti, lavoratori e cittadini, non può versare in tali condizioni di degrado. Negli ultimi mesi si sono registrati episodi di particolare gravità: l'accoltellamento di un minorenne a settembre e, pochi giorni fa, la tentata rapina con minaccia armata ai danni di un giovane.

