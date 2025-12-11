Medicina via al semestre aperto Secondo appello la carica dei 900 E i risultati per l’antivigilia di Natale

È iniziato il secondo appello del semestre aperto per Medicina a Ferrara Expo, con circa 900 candidati in attesa di risultati. La giornata si è svolta senza intoppi, rispettando i consueti ritmi e un’organizzazione consolidata, segnando un momento importante nella fase di accesso alla facoltà in vista delle festività natalizie.

Tutto regolare. È stata una giornata scandita da ritmi regolari e da un’organizzazione collaudata quella del secondo appello del cosiddetto semestre aperto per l’accesso a Medicina, ospitato ieri nei padiglioni di Ferrara Expo. Un appuntamento che ha messo nuovamente alla prova il sistema introdotto dalla riforma voluta dal ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, confermandone la tenuta anche in un contesto ad alta affluenza come quello ferrarese. Per l’ateneo guidato dalla rettrice Laura Ramaciotti, la riforma rappresenta un passaggio determinante: consente di programmare con maggiore razionalità i percorsi, uniformare le procedure e rendere più trasparente la selezione, elementi essenziali in un settore come quello sanitario che richiede continuità e pianificazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Medicina, via al semestre aperto. Secondo appello, la carica dei 900. E i risultati per l’antivigilia di Natale

Medicina, via al semestre aperto. Secondo appello, la carica dei 900. E i risultati per l’antivigilia di Natale - La regolarità con cui si è lavorato è stata confermata sia dal personale universitario sia dai ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Esami semestre aperto Medicina 2025, secondo appello oggi: tutte le news in Diretta - Aggiornamenti in tempo reale sul secondo appello del semestre aperto di Medicina: tempi delle prove, organizzazione in aula, segnalazioni e andamento della giornata ... Secondo skuola.net

Dopo il cosiddetto semestre filtro, oggi la seconda e ultima prova per l'accesso alla facoltà di medicina. Un nuovo sistema che ha suscitato diverse polemiche. - facebook.com Vai su Facebook

Semestre filtro Medicina: a Torino ancora caos tra prove “terribili” e proteste lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X