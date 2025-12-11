Medicina l’ansia del secondo round | centinaia rinunciano prima del test

In vista del secondo appello delle prove di Medicina, numerosi studenti della Statale di Milano affrontano l’ansia e l’incertezza, sperando di migliorare i risultati ottenuti nel primo test. Centinaia di candidati hanno già rinunciato, lasciando spazio a tensioni e aspettative per il prossimo 12 gennaio, quando verrà pubblicata la graduatoria nazionale.

Milano, 11 dicembre 21025 – Cento studenti della Statale, in tutto, hanno accettato i voti al primo appello, confidando di ritrovare il loro nome nella graduatoria nazionale, il 12 gennaio. Pensa a loro una compagna, mano sulla fronte, occhi gonfi e un capannello di amici che cerca di consolarla: « Avrei dovuto accettare anch’io, ho perso tutto. Il secondo appello era ancora più difficile». E tra via Golgi e via Celoria il ritornello si ripete: contrariamente al primo “round“, tanti si avvicinano di loro sponte vedendo macchina fotografica e taccuino. Le graduatorie. «Scusi posso dire la mia? – si fa avanti Andrea Collodoro, diploma al liceo scientifico Tosi di Busto Arsizio –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it