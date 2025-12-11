Medicina anche chi non ha passato il test d'ingresso può entrare | l'ipotesi per salvare gli insufficienti

Il ministro dell'Università sta valutando un nuovo meccanismo per consentire anche agli studenti insufficienti di entrare in graduatoria per Medicina, in risposta al numero elevato di promossi rispetto ai posti disponibili. Questa proposta mira a ridurre le esclusioni e garantire un percorso più inclusivo, mantenendo comunque gli standard formativi.

Dopo i test di ingresso a Medicina potrebbero esserci meno promossi che posti disponibili. Il ministero dell'Università, per evitarlo, starebbe mettendo a punto un meccanismo che permetta anche agli insufficienti di entrare in graduatoria per superare il semestre filtro. Ma solo a patto che recuperino il debito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Solo il 3% ha passato il test di Medicina a Torino. Oggi seconda e ultima prova Vai su X

Medicina, semestre filtro: ancora test "difficili", studenti in piazza - I ragazzi hanno definito i quesiti del secondo appello “estremamente complessi” e la prova di fisica “impossibile”. Come scrive msn.com

Test d'ingresso a Medicina, l'esame di fisica difficile anche alla seconda prova - La prima prova è stata un disastro: hanno passato i tre esami previsti tra il 10% e il 15%. Segnala rainews.it