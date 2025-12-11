Medici e infermieri assunti senza titoli | Abbiamo perso il controllo

Negli ultimi tempi, si è sviluppata una problematica inquietante nel sistema sanitario italiano: l'assunzione di medici e infermieri provenienti dall'estero senza adeguata verifica dei loro titoli di studio. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla qualità delle cure offerte, evidenziando una criticità che rischia di compromettere l'intera sanità nazionale.

C'è una nuova grana nella sanità che è sfuggita a ogni controllo: l'assunzione all'estero da parte di ospedali pubblici e privati italiani di medici e infermieri senza alcuna verifica dei loro titoli. Sono migliaia, anche nei reparti più delicati. Accanto a colleghi italiani e stranieri. 🔗 Leggi su Today.it

