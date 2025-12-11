Mediaset la decisione di Pier Silvio | silurato lo storico programma fine di un’era

Durante l'incontro natalizio a Cologno Monzese, Mediaset ha annunciato importanti novità, tra cui la decisione di Pier Silvio di eliminare uno storico programma, segnando la fine di un'epoca televisiva. Un bilancio dell'anno e alcuni commenti sui programmi più rilevanti hanno fatto da sfondo all'evento, offrendo uno sguardo sulle direttrici future della rete.

Programmi Tv, negli studi di Mediaset a Cologno Monzese è andato in scena il tradizionale incontro natalizio con la stampa: un bilancio d’anno, numeri alla mano, e qualche battuta sui programmi che hanno segnato la stagione televisiva. Ma sotto l’apparente tranquillità dei brindisi e delle dichiarazioni di rito si intravede un cambiamento profondo nella strategia dell’editore televisivo italiano. Le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-MediaForEurope, suonano come un campanello d’allarme per chi era abituato a vedere la programmazione di Canale 5 scandita da nomi e format che sembravano ormai parte del DNA dell’azienda. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Mediaset, la decisione di Pier Silvio: silurato lo storico programma, fine di un’era

#mediaset, Pier Silvio Berlusconi: «Salta l'Isola dei Famosi in primavera. Grande Fratello? La decisione a breve. Per Ilary B... Vai su X

La decisione dei Friedkin ? https://mdst.it/4rHJohK #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Palinsesti Mediaset Berlusconi | Salta l' Isola dei Famosi in primavera Grande Fratello? La decisione a breve Per Ilary Blasi nuovi progetti

Leggi anche: Mediaset riporta uno dei programmi più amati di sempre grazie alla decisione di pier silvio berlusconi

Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: «Bonolis torna in prima serata a gennaio. La Ruota della Fortuna anche nella settimana di Sanremo, per Ilary Blasi nuovi progetti» - «Per il terzo anno consecutivo Mediaset è davanti al Servizio Pubblico: 37,5 di share contro il 35,8 della Rai. Scrive ilgazzettino.it

Pier Silvio Berlusconi svela i piani Mediaset: Striscia resta in prima serata, quiz e fiction in arrivo - Mediaset verso il 2026: La Ruota della Fortuna protagonista, reality in pausa: le parole dell'Ad, Pier Silvio Berlusconi. Secondo comingsoon.it