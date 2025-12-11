Mediaset Infinity regala 50 film di Natale | ecco i più belli da vedere subito

Cityrumors.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset Infinity presenta un Natale speciale con una selezione di 50 film dedicati alla festività. Un’occasione imperdibile per vivere momenti di magia e convivialità, scegliendo tra le pellicole più amate e coinvolgenti. La piattaforma offre gratuitamente questa ricca collezione, perfetta per creare un’atmosfera festiva e condividere emozioni con amici e famiglia.

Neanche il tempo di accendere le luci dell’albero che Mediaset Infinity ha già fatto un regalo: 50 film di Natale da vedere gratuitamente. Quest’anno la sezione dedicata ai film di Natale su Mediaset Infinity è davvero sbalorditiva. Chi ha un account gratuito può vedere tutto senza costi, ed è una bella occasione per immergersi in storie familiari, commedie leggere e film romantici. – cityrumors.it La piattaforma ha messo insieme titoli nuovi e classici, perfetti per chi vuole staccare la spina e godersi le feste con qualcosa di tenero o divertente. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

mediaset infinity regala 50 film di natale ecco i pi249 belli da vedere subito

© Cityrumors.it - Mediaset Infinity regala 50 film di Natale: ecco i più belli da vedere subito

Su Mediaset Infinity arriva "Effetto Domino", un viaggio alla scoperta delle emozioni - Dal 28 settembre, sarà disponibile gratis su Mediaset Infinity la nuova serie "Effetto Domino", un docu- Scrive tgcom24.mediaset.it