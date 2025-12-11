Media | Gli Usa hanno invitato Italia e Germania ad aderire al Consiglio di Pace per Gaza

Gli Stati Uniti hanno invitato Italia e Germania a partecipare al nuovo Consiglio di Pace per Gaza, nel contesto delle iniziative diplomatiche in corso per la definizione del piano di Donald Trump per la regione. La proposta mira a favorire un percorso di pace e stabilità nella Striscia di Gaza, coinvolgendo attori internazionali chiave.

Il piano di Donald Trump per la Striscia di Gaza sta per essere definito. E l’Amministrazione statunitense ha invitato l’ Italia e la Germania ad aderire al Consiglio di Pace. La notizia è stata riportata da Axios che cita due fonti a conoscenza diretta della questione. È inoltre previsto che a guidare il Gaza Board of Peace sia lo stesso presidente Trump e che i suoi principali consiglieri diventeranno membri del comitato esecutivo internazionale. Secondo la stessa testata statunitense, gli alleati sarebbero stati informati anche sulla Forza internazionale di stabilizzazione (Isf), che dovrebbe essere composta da rappresentanti di diversi Paesi per il mantenimento della pace sotto il mandato delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it