Mecna Discordia armonia e altri stati d’animo video intervista | Predisposto alla malinconia di professione sono grafico

In questa video intervista, Mecna presenta il suo nuovo album

La nostra video intervista a Mecna in occasione dell’uscita dell’album Discordia, armonia e altri stati d’animo, un progetto intimo e omogeneo dal punto di vista sonoro, che anticipa il tour nei club. La nostra video intervista a Mecna, uno degli artisti più riconoscibili della scena rap italiana, in occasione dell’uscita del nuovo album Discordia, armonia e altri stati d’animo ( EMI Records Italy Universal Music Italia). Un progetto coeso dal punto di vista del sound e introspettivo nella scrittura, con testi in cui condensa esperienze personali, da ricordi del passato alla paternità, a riflessioni generazionali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

