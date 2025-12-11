McKennie Juve è ormai insostituibile! E’ cuore e anima dei bianconeri | Spalletti non può fare a meno di lui | Upload – VIDEO di Andrea Bargione

Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, si è ormai consolidato come figura insostituibile per i bianconeri. La sua importanza in campo, confermata anche durante la notte di Champions contro il Pafos, evidenzia come Spalletti non possa più fare a meno del suo contributo fondamentale. Un elemento chiave che incarna cuore e anima della Vecchia Signora.

McKennie Juve, il texano è insostituibile! Lui è cuore e anima della Vecchia Signora: ora Spalletti non può più fare a meno di lui – VIDEO La notte di Champions ha detto tutto (Inviato allo Stadium) – Contro il Pafos è arrivata la conferma definitiva: la Juventus non può più fare a meno di Weston.

