McKennie Juve è ormai insostituibile! E’ cuore e anima dei bianconeri | Spalletti non può fare a meno di lui | Upload – VIDEO di Andrea Bargione
Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, si è ormai consolidato come figura insostituibile per i bianconeri. La sua importanza in campo, confermata anche durante la notte di Champions contro il Pafos, evidenzia come Spalletti non possa più fare a meno del suo contributo fondamentale. Un elemento chiave che incarna cuore e anima della Vecchia Signora.
McKennie Juve, il texano è insostituibile! kui è cuore e anima della Vecchia Signora: ora Spalletti non può più fare a meno di lui – VIDEO La notte di Champions ha detto tutto (Inviato allo Stadium) – Contro il Pafos è arrivata la conferma definitiva: la Juventus non può più fare a meno di Weston . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
#Juve- #Pafos 2-0: #McKennie, una magia tiene vivi i sogni Champions. #David gol e abbraccio a #Spalletti tinyurl.com/5b6s4j72 Vai su X
Brutto primo tempo, poi #McKennie e #David affondano il #Pafos: #Juventus a quota 9, playoff #Champions vicini - facebook.com Vai su Facebook
Tudor e quella frase a McKennie: “Stai invecchiando, devi dimagrire…”. La reazione dello statunitense - ", così si è aperta la stagione 2025/26 di Weston McKennie, centrocampista della Juve finito subito nel mirino di Igor Tudor. Lo riporta corrieredellosport.it
Juventus, Schira: 'McKennie valuta di tornare in patria' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, Weston McKennie avrebbe aperto a un suo eventuale ritorno in MLS. Si legge su it.blastingnews.com