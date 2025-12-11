McKennie il centrocampista protagonista in Champions League | il dato lascia i tifosi a bocca aperta Le ultime dopo il gol di ieri sera

Juventus sta vivendo un momento di grande entusiasmo grazie alle prestazioni di Weston McKennie in Champions League. Il centrocampista statunitense si distingue per la sua prolificità sotto porta, diventando il più prolifico tra i giocatori senza assist dal 2020/21. La sua capacità di segnare, come dimostrato nell'ultima partita, sta sorprendendo tifosi e addetti ai lavori.

McKennie, l'americano si specializza nel gol in Champions League. Il centrocampista è il più prolifico tra quelli che non hanno fornito assist dal 202021. Weston McKennie si è ritagliato un ruolo statistico singolare ma estremamente efficace nella Juventus in Champions League. L'americano, spesso impiegato per la sua intensità e i suoi inserimenti, detiene un record significativo tra i centrocampisti europei. Dal suo arrivo alla Juventus (stagione 202021 ), McKennie è il centrocampista che ha segnato il maggior numero di gol in Champions League tra quelli che non hanno fornito alcun assist. Questa specializzazione nel finalizzare le azioni, senza l'apporto diretto nella fase di rifinitura, lo rende un elemento atipico ma prezioso.

