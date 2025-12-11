McKennie cuore e anima di questa squadra | la Vecchia Signora non può fare a meno di lui | Upload – VIDEO di Andrea Bargione

Weston McKennie si conferma cuore e anima della Juventus, un elemento imprescindibile per la squadra. Con la sua energia, leadership e capacità di segnare, il centrocampista statunitense rappresenta un punto fermo nello schema di Allegri, contribuendo in modo decisivo al rendimento complessivo dei bianconeri.

di Andrea Bargione McKennie, l'analisi di Bargione fuori dallo Stadium: il texano è l'anima della squadra, un titolare inamovibile che garantisce equilibrio e gol pesanti. (inviato all'Allianz Stadium) – Se c'è una verità inconfutabile emersa dalla notte di Champions League contro il Pafos, è che questa Juventus non può più permettersi il lusso di fare a meno di Weston McKennie. Il gol che ha sbloccato la partita e scacciato i fantasmi della crisi è solo la punta dell'iceberg di un rendimento che, settimana dopo settimana, ha trasformato il texano nell'ago della bilancia dello scacchiere tattico di Luciano Spalletti.