McKennie cuore e anima di questa squadra | la Vecchia Signora non può fare a meno di lui | Upload – VIDEO di Andrea Bargione

Juventusnews24.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Weston McKennie si conferma cuore e anima della Juventus, un elemento imprescindibile per la squadra. Con la sua energia, leadership e capacità di segnare, il centrocampista statunitense rappresenta un punto fermo nello schema di Allegri, contribuendo in modo decisivo al rendimento complessivo dei bianconeri.

di Andrea Bargione McKennie, l’analisi di Bargione fuori dallo Stadium: il texano è l’anima della squadra, un titolare inamovibile che garantisce equilibrio e gol pesanti. (inviato all’Allianz Stadium) – Se c’è una verità inconfutabile emersa dalla notte di  Champions League  contro il  Pafos, è che questa  Juventus  non può più permettersi il lusso di fare a meno di  Weston McKennie. Il gol che ha sbloccato la partita e scacciato i fantasmi della crisi è solo la punta dell’iceberg di un rendimento che, settimana dopo settimana, ha trasformato il texano nell’ago della bilancia dello scacchiere tattico di  Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mckennie cuore e anima di questa squadra la vecchia signora non pu242 fare a meno di lui upload 8211 video di andrea bargione

© Juventusnews24.com - McKennie cuore e anima di questa squadra: la Vecchia Signora non può fare a meno di lui | Upload – VIDEO di Andrea Bargione

Juventus, Tudor: "Questa squadra vale più del 4° posto. Koopmeiners, Veiga, Gatti e McKennie..." - Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Venezia, cruciale per centrare l'accesso alla prossima Champions League tramite il quarto posto ... Riporta calciomercato.com

McKennie e Papa Leone XIV: la simpatica ‘profezia’ su Prevost nella chat Juve - È un Weston McKennie in gran forma quello che si è prestato a una simpatica gag nel pre- Si legge su tuttosport.com