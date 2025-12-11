McDonald ha rimosso il suo inquietante spot di Natale con l'IA | ha messo tutti a disagio

McDonald’s ha deciso di rimuovere il suo spot natalizio creato con l’intelligenza artificiale, dopo aver suscitato reazioni di disagio. Il video, caratterizzato da un’estetica surreale e incoerente, ha attirato critiche e commenti negativi, aggiungendosi ad altri casi di campagne pubblicitarie generate dall’IA che non sono state accolte positivamente dal pubblico.

Dopo Coca-Cola, anche McDonald’s inciampa in una pubblicità natalizia generata con l’intelligenza artificiale: un video surreale, esteticamente incoerente che è stato accolto da un’ondata di critiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Leonie P McDonald" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

"Prima di diventare un'attrice ho lavoro lavorato da McDonald's per tre anni buoni, insieme a mio fratello e mia sorella. Mia sorella era la mia direttrice Purtroppo per lei non ero una buona dipendente, visto che ero talmente ossessionata dall'igiene che perdev - facebook.com Vai su Facebook

Il disastroso spot AI di McDonald's per Natale (ora offline) - È stato pubblicato e poi rimosso in tutta fretta lo spot di McDonald's realizzato per Natale, fatto con l'intelligenza artificiale. Da punto-informatico.it