Mazzata Inter ancora ko | torna nel 2026 Chivu in emergenza

L'Inter si trova ad affrontare una fase difficile, con una serie di infortuni che mettono in crisi la rosa. Dopo un nuovo ko, il ritorno di Chivu è ancora lontano, e le sfide del 2026 si fanno sempre più vicine. La squadra deve reagire rapidamente per risollevare le sorti di una stagione complicata.

L’Inter si trova in questo preciso momento ad affrontare quello che è un problema tutt’altro che di poco conto: i dettagli. L’Inter, anche nel corso di questa stagione, è grande protagonista in campionato, in Coppa Italia e in Champions League. I nerazzurri hanno accumulato fin troppe sconfitte, ben sei fra tutte le competizioni, ma nonostante questo sono pienamente in lotta per la conquista di ogni singolo trofeo. Dovranno essere trovate certezze aggiuntive per cercare di migliorare la solidità difensiva, ma in ogni caso per la squadra allenata da Cristian Chivu non si può proprio parlare di crisi o inizio di stagione negativo fino a questo momento. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Mazzata Inter, ancora ko: torna nel 2026, Chivu in emergenza

Dopo Inter-Como, arriva una vera mazzata per Chivu e i tifosi Si viene a sapere che il calciatore sarà…altro… - facebook.com Vai su Facebook

A ogni latitudine, davanti all’azzurro del Napoli, arrivano sempre mazzate. L’Inter è diventata internazionale solo nei KO. ? INGIOCABILI... #ANALA Vai su X

L'Inter torna a vincere in campionato, Sassuolo ko - Gli esterni mancini lanciano l'Inter, che torna a vincere in campionato dopo due ko di fila, ma i nerazzurri faticano ben oltre il dovuto per avere la meglio di un Sassuolo mai domo e che nel finale ... Riporta ansa.it

Barella, mazzata terrificante in queste ore: allarme Inter - Bufera in casa Inter e subito cattive notizie per l'allenatore Cristian Chivu. Si legge su diregiovani.it