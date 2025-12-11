Maxi truffa da 30 milioni all’Opera del Duomo di Firenze 9 arresti

Una maxi truffa da 30 milioni di euro ha coinvolto l’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze, con 9 persone arrestate. Le indagini della Polizia di Stato hanno smascherato un giro illecito che ha movimentato ingenti somme in sei mesi, tra diverse province italiane. L’operazione ha portato all’arresto di soggetti sospettati di aver manipolato il sistema per un vasto giro di frodi.

Un giro di affari di 30 milioni di euro movimentati nell'arco di sei mesi. Tanto fruttava la truffa nei confronti dell' Opera di Santa Maria del Fiore, per cui sono state fermate dalla Polizia di Stato 9 persone, a partire dalle prime ore dell'alba, tra le Province di Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e Vicenza. I reati contestati . Gli indagati sono di nazionalità cinese, albanese, nigeriana e italiana, ritenuti responsabili dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Un decimo soggetto destinatario di un analogo provvedimento cautelare risulta allo stato irreperibile ed è ricercato in Italia e all'estero.

