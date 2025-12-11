Maxi tamponamento in tangenziale auto distrutte file chilometriche

Un maxi tamponamento sulla tangenziale ha provocato un caos imprevisto, con auto distrutte e code chilometriche. L'incidente, avvenuto nel corso della giornata, ha interrotto il normale flusso del traffico, lasciando dietro di sé un susseguirsi di urti e lamiere accartocciate. Un episodio che ha creato notevoli disagi alla viabilità e richiama l'attenzione sulla sicurezza stradale.

Un improvviso boato, seguito da una lunga frenata e da un susseguirsi di urti, ha interrotto la quiete di metà giornata, trasformando un tratto di viabilità molto frequentato in un corridoio di lamiere accartocciate. Attorno alle 12.15 un violento tamponamento a catena ha coinvolto cinque mezzi, lasciando automobilisti e passanti attoniti davanti alla scena di caos sviluppatasi in pochi secondi. >> Scarpe con tacchi d’oro, gioielli e tanto altro: Giorgia Meloni mette tutto all’asta, sono 270 Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, quattro auto e un furgone avrebbero impattato l’una contro l’altra in rapida successione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sondrio, tamponamento in tangenziale: tre feriti e traffico paralizzato tinyurl.com/4y2k5rak - facebook.com Vai su Facebook

Tangenziale di Napoli, la sala controllo: 117 telecamere sorvegliano 250mila auto al giorno - Ovviamente l’Amministratore Delegato Massa sa perfettamente che ci sono lunghe ore di caos in Tangenziale: «Dalle 7. Scrive ilmattino.it

Incidente sulla Tangenziale di Napoli, auto si ribalta ad Agnano: due feriti in ospedale - Tamponamento tra due auto sulla Tangenziale di Napoli, una delle vetture si schianta e si ribalta. Riporta fanpage.it