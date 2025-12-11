Maxi operazione antidroga sulla costa | sgominata rete dello spaccio tra Abruzzo e Marche

Questa mattina, i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica hanno smantellato una rete di spaccio di cocaina tra Abruzzo e Marche, sequestrando ingenti quantità di droga e arrestandone i protagonisti. L'operazione rappresenta un'importante azione di contrasto alla criminalità organizzata nel territorio.

Un gruppo criminale specializzato nello spaccio di cocaina tra Abruzzo e Marche è stato smantellato questa mattina dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. Cinque cittadini albanesi sono finiti in carcere, mentre un sesto risulta ancora ricercato. L'operazione, supportata dal Nucleo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

