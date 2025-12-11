Maxi operazione antidroga scoperti 20 chili di cocaina nella ruota di scorta dell' auto

Una vasta operazione antidroga ha portato al sequestro di oltre 20 chili di cocaina nascosti nella ruota di scorta di un'auto. Durante l'intervento, la polizia ha arrestato un cittadino nigeriano di 33 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio. L'azione si inserisce in un'intensa attività di contrasto al traffico di droga in città.

Maxi sequestro di droga in città. La polizia ha, infatti, portato a termine un’operazione che ha avuto come finale anche l’arresto di un cittadino 33enne di origine nigeriana, accusata di detenzione ai fini di spaccio di oltre 20 chilogrammi di cocaina (per un guadagno potenziale di oltre 1. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Maxi operazione antidroga nel Lazio - L'indagine coordinata dalla DDA di Roma ha portato allo smantellamento di due organizzazioni attive a Roma, Anzio, Nettuno, Latina e L'Aquila ... Lo riporta rainews.it

Maxi operazione antidroga tra Napoli, Avellino e Salerno: sgominata un'organizzazione criminale - è scattata una vasta operazione antidroga che ha coinvolto le province di Napoli, Avellino e Salerno. Segnala napolitoday.it

Operazione antidroga tra Polizia e Guardia di Finanza: scoperti 37 kg di hashish, un arresto a Nocera - facebook.com Vai su Facebook