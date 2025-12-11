Maurizio Damilano | Felice di non far parte della marcia di oggi Il caso Schwazer è stato un danno

Maurizio Damilano, noto campione di marcia e tedoforo delle Olimpiadi di Milano-Cortina, esprime la sua soddisfazione per non aver partecipato alla marcia odierna, commentando negativamente il caso Schwazer come un danno per lo sport. La sua voce si inserisce nel dibattito sulla situazione degli atleti e sull'importanza dei valori olimpici.

Maurizio Damilano è tra i tedofori che portano la fiaccola olimpica di Milano-Cortina, in rappresentanza del mondo della marcia. Per il quale non ha mai smesso di lottare: "Vedo da parte delle federazioni un costante velo di disattenzione e miopia generali per uno degli sport più capaci di entrare nel quotidiano delle persone. E tutto questo mi ferisce profondamente".