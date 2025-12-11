Mattia Scudieri e Carlotta si sono lasciati dopo il GF parla lei | La relazione è finita perché…

Bollicinevip.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la fine del Grande Fratello, Mattia Scudieri e Carlotta Vendemmia hanno interrotto la loro relazione. Lei ha recentemente rivelato le ragioni della separazione, suscitando curiosità tra i fan. La coppia, un tempo molto seguita, ha scelto di condividere i motivi della rottura, alimentando domande e supposizioni sul loro rapporto.

Mattia Scudieri e Carlotta Vendemmia non stanno più insieme, lei spiega perché si sono detti addio. In molti si stanno chiedendo cosa stia succedendo tra  Mattia Scudieri e Carlotta Vendemmia   dopo il  Grande Fratello, specie dopo aver notato che hanno smesso di seguirsi sui social. Storia Ig di Carlotta Vendemmia (Screen Ig stories @carlottavendemmia) Lui da poco è uscito dalla casa più spiata d’Italia ma sembra che ha dovuto fare subito i conti con una forte crisi nel suo rapporto con la ‘fidanzata’. Lui in una recente intervista ha fatto sapere che hanno parlato, lasciando intendere che la ragazza non avesse ancora preso una decisione in merito al loro futuro di coppia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

mattia scudieri e carlotta si sono lasciati dopo il gf parla lei la relazione 232 finita perch2338230

© Bollicinevip.com - Mattia Scudieri e Carlotta si sono lasciati dopo il GF, parla lei: “La relazione è finita perché…”

mattia scudieri carlotta sonoMattia Scudieri e la fidanzata Carlotta si sono lasciati?/ Lei rompe il silenzio: “Ho deciso io!” - Mattia Scudieri e la fidanzata Carlotta Vendemmia si sono lasciati, lei lo smentisce sui social e assicura: “Storia chiusa! Da ilsussidiario.net

mattia scudieri carlotta sonoGrande Fratello, Mattia e Carlotta si dicono addio: "relazione finita per ambiguità e giochi di fan service" - La storia tra l'ex gieffino e la fidanzata termina con un annuncio pubblico di Carlotta, che smentisce lo "stand- Lo riporta movieplayer.it