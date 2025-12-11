Matteo Avanzini un campione del Mondo a ventun anni

Matteo Avanzini, giovane atleta di Muggiò, Monza e Brianza, ha raggiunto un grande traguardo nel karate, conquistando il titolo mondiale nella categoria +84 kg al Cairo. A soli 21 anni, il suo percorso nasce nel dojo di quartiere e lo porta a diventare campione del mondo, portando in alto il nome della sua città e della sua regione.

Muggiò, provincia di Monza e Brianza, dojo di quartiere. È da lì che parte il viaggio del nuovo campione del mondo di karate: Matteo Avanzini, 21 anni, oro iridato dei +84 kg al Cairo.La scena della finale è già iconica: 2-2 allo scadere, punteggio in parità, decisione ai giudici e suspense da. 🔗 Leggi su Today.it

Karate, Matteo Avanzini è campione del mondo dei pesi massimi: il ventunenne milanese che scrive la storia del kumite - Matteo Avanzini, 21 anni, cresciuto nelle palestre lombarde e oggi atleta delle Fiamme Gialle, ha conquistato al Cairo il titolo iridato dei +84 kg di ... Lo riporta milanotoday.it

Karate, Matteo Avanzini è campione del Mondo dei pesi massimi di kumite - Sul podio anche Alessio Ghinami, argento nel kata maschile, e Terryana D’Onofrio, bronzo nel kata femminile Un oro, un argento e un bronzo: è questo il bilancio finale dell’Italia ai Mondiali di Karat ... Segnala msn.com