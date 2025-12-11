Mattarella a Rebibbia | Le carceri siano luoghi di rinascita

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, sottolineando l'importanza di trasformare le carceri in luoghi di rinascita e opportunità di futuro. Durante la visita, evidenzia la necessità di offrire speranza e percorsi di riabilitazione per chi si trova in stato di detenzione.

Cercare, anche in carcere, una rinascita e “non soltanto la speranza, ma la certezza del futuro”. Sergio Mattarella trascorre la mattinata nella Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, a Roma. Il capo dello Stato inaugura ‘Benu’, l’installazione luminosa e permanente realizzata dall’artista Eugenio Tibaldi. L’opera si compone di due fenici alte oltre otto metri, che si accendono ogni sera grazie all’energia prodotta dalle detenute attraverso cyclette collegate a un sistema elettrico, che vogliono rappresentare un simbolo di rinascita, trasformazione e continuità vitale. Mattarella assiste poi alle testimonianze del progetto ‘Università in carcere’ realizzato in collaborazione con l’Ateneo di Tor Vergata e alla performance teatrale ‘Rebibbia: la Città invisibile’, progetto di docu-teatro nato dall’esperienza ventennale dei Laboratori d’Arte in carcere. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella a Rebibbia: “Le carceri siano luoghi di rinascita”

