Mattarella a Rebibbia | cultura e socialità necessari al trattamento

Il presidente Mattarella ha visitato il carcere di Rebibbia in occasione del Giubileo dei detenuti, sottolineando l’importanza di cultura e socialità nel percorso di reinserimento. L’evento, ultimo dell’anno santo cattolico, coinvolge numerose iniziative in tutta Italia, promuovendo un dialogo tra istituzioni e società civile sul tema dei diritti e della riabilitazione penitenziaria.

L'occasione del Giubileo dei detenuti – ultimo evento tematico dell'anno santo cattolico che si celebra da domani a domenica con decine di iniziative ed eventi in tutta Italia

Mattarella in visita al carcere di Rebibbia: Le iniziative culturali come una fenice per i detenuti - "Abbiamo raccolto testimonianza di tre alte espressioni di cultura.

Carceri, l'appello di Mattarella a Rebibbia: "Non accettiamo istituti in condizioni inumane" - Cercare, anche in carcere, una rinascita e "non soltanto la speranza, ma la certezza del futuro".

Il Presidente Mattarella ha inaugurato l'opera d'arte "Benu" presso la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia

Mattarella interviene a Rebibbia: "In alcune carceri le condizioni sono del tutto inaccettabili"