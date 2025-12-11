Mattarella a Rebibbia | cultura e socialità necessari al trattamento

Il presidente Mattarella ha visitato il carcere di Rebibbia in occasione del Giubileo dei detenuti, sottolineando l’importanza di cultura e socialità nel percorso di reinserimento. L’evento, ultimo dell’anno santo cattolico, coinvolge numerose iniziative in tutta Italia, promuovendo un dialogo tra istituzioni e società civile sul tema dei diritti e della riabilitazione penitenziaria.

L’occasione del Giubileo dei detenuti – ultimo evento tematico dell’anno santo cattolico che si celebra da domani a domenica con decine di iniziative ed eventi in tutta Italia – accende . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

