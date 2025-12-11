Matt Damon e Luciana Barroso | i 20 anni d’amore di una delle coppie più riservate di Hollywood

Matt Damon e Luciana Barroso celebrano vent'anni di amore, una delle coppie più riservate di Hollywood. Il loro legame, nato da un incontro fortuito, ha portato alla nascita di tre figlie, testimoniando una storia di complicità e riservatezza lontana dai riflettori.

Un incontro casuale è all'origine della loro relazione, degna della migliore commedia romantica, da cui sono nate tre figlie.

I 20 anni di matrimonio di Matt Damon e la moglie Luciana, dal colpo di fulmine al bar all'amore per le figlie - Oltre all'accreditato bromance con Ben Affleck nato tra le strade di Boston all'inizio degli anni '80 e che li ha portati sul tetto di Hollywood (con statuetta dorata tra le mani), nella cerchia delle ... Lo riporta elle.com

Matt Damon in vacanza con la moglie Luciana Barroso/ Dopo 18 anni, stessa passione a Mykonos - Matt Damon in vacanza a Mykonos con la moglie Luciana Barroso: tra l'attore e la sua dolce metà stessa passione dopo 18 anni insieme. Lo riporta ilsussidiario.net