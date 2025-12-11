Matrimonio perfetto nel Comasco poi l’intervento dei carabinieri | la sposa aveva già un marito

Una cerimonia di matrimonio nel Comasco si trasforma in un evento inaspettato dopo che i carabinieri intervengono, rivelando che la sposa era già sposata. La giornata, che sembrava perfetta, si incrina improvvisamente, lasciando tutti sgomenti di fronte a una scoperta sorprendente.

Doveva essere – e sembrava – una giornata perfetta. Tutto era pronto: l’abito, la location elegante, gli invitati in attesa del sì. Un matrimonio civile curato nei dettagli, almeno all’apparenza. Perché, come racconta il Quotidiano Nazionale, poche ore dopo quella cerimonia celebrata nella Bassa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Sposa organizza un matrimonio da sogno, ma è una farsa: lei era ancora sposata con un altro uomo - Imago Era tutto perfetto nella Bassa Comasca, luogo in cui due 50enni dovevano sposarsi ... Scrive msn.com