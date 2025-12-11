Matrimonio da incubo | fedi e banchetto veri ma lei era già sposata

Un matrimonio civile in una location esclusiva della Bassa Comasca ha portato alla luce una vicenda sorprendente: sebbene le fedi e il banchetto fossero autentici, la sposa risultava già sposata. L'evento, celebrato il 11 dicembre 2025, ha coinvolto due cinquantenni che da anni vivevano una relazione stabile, suscitando sconcerto e interrogativi sulla veridicità della storia.

Como, 11 dicembre 2025 – Un matrimonio civile celebrato in una location di prestigio nella Bassa Comasca, a coronamento di una relazione tra due cinquantenni, che proseguiva da almeno cinque anni. Salvo scoprire, poche ore dopo l’unione, che era stata tutta una messinscena organizzata dalla sposa, per non rivelare al compagno che un marito lei lo aveva già, da sempre. Il testimone investigatore. Ad accorgersi che in quella cerimonia c’era qualcosa che non tornava, facendo scoppiare una reazione a catena, è stato uno dei testimoni, che nei giorni successivi all’evento h a voluto verificare che effettivamente fossero state affisse le pubblicazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Matrimonio da incubo: fedi e banchetto veri ma lei era già sposata

Matrimonio da incubo: fedi e banchetto veri ma lei era già sposata - I carabinieri svelano l’arcano: lei non osava dire la verità allo spasimante ... Riporta ilgiorno.it

Matrimonio da incubo a Siena: niente acqua, antipasti saltati e piatti in ritardo. Società di catering dovrà risarcire 16mila euro - E lo è stata, ma non per i motivi sperati dagli sposi, che si sono lamentati per la 'figuraccia' fatta con gli invitati a causa del servizio offerto dal ... Come scrive corriereadriatico.it

?Avviso agli sposi?: basta serate mosce!! Se il vostro incubo non è la suocera… ma il pianobar che parte con “Felicità” per la 14ª volta, siete in ottima compagnia. Lo so: volete un matrimonio elegante, divertente, con gente che ride, canta, balla e non crol - facebook.com Vai su Facebook