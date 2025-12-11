Matrimonio bluff a Como la sposa con due mariti ha creato l’atto di nozze con l' intelligenza artificiale | indagine per falsità materiale

Un matrimonio fittizio a Como ha portato all’apertura di un’indagine giudiziaria, coinvolgendo una sposa con due mariti e un atto di nozze creato con l’intelligenza artificiale. L’episodio ha suscitato dubbi sulla validità del documento e sulla presenza di eventuali illeciti, portando le autorità a indagare per falsità materiale.

Saronno (Varese) – Due matrimoni e un’inchiesta giudiziaria. In mezzo: un atto costruito con l’intelligenza artificiale. La sposa, bancaria 54enne, è finita sotto indagine con l'accusa di “falsità materiale” dopo essersi promessa al nuovo marito (un coetaneo tecnico meccanico), aver organizzato cerimonia e festa di nozze e fatto firmare i documenti agli ignari testimoni. Uno si è insospettito, ha fatto saltare il banchetto e fatto crollare il castello di bugie. La celebrante (una specie di “santona”, si dice) e lo scambio delle promesse davanti al pubblico ufficiale del rito civile? Una messinscena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Matrimonio bluff a Como, la sposa con due mariti ha creato l’atto di nozze con l'intelligenza artificiale: indagine per falsità materiale

