Matilde Lurci sabato i funerali della 16enne morta in un incidente a Formello

11 dic 2025

Sabato 13 dicembre alle 14 si terranno i funerali di Matilde Lurci, la giovane di 16 anni tragicamente scomparsa in un incidente stradale a Formello il 6 dicembre. La comunità si prepara a salutare la ragazza in un momento di grande dolore e cordoglio.

I funerali di Matilde Lurci, la 16enne deceduta a Formello il 6 dicembre in un incidente stradale, si terranno sabato 13 dicembre alle 14. Le esequie saranno celebrate nella chiesa Madre di San Lorenzo Martire. L'amministrazione comunale di Formello ha indetto il lutto il cittadino.Funerali. 🔗 Leggi su Romatoday.it

